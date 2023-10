Sono tornati sui Social i figli di Mister Pella Pazzo, il tiktoker morto lo scorso 2 ottobre per un infarto fulminante.

Il video del nipote

Erano spesso presenti nei video del padre e ora i figli di Mister Pella Pazzo sono tornati. Il primo nuovo videomessaggio è del nipote Lorenzo, pubblicato su TikTok, che dice: “Ti prometto che sarò il fratello maggiore che non hanno mai avuto, mi prenderò cura di loro in tutti i momenti non gli farò mancare mai niente. Sarai fiero di me ti amo o zi.”

Chi era Mister Pella Pazzo

Mister Pella Pazzo era un noto tiktoker napoletano di 40 anni il cui vero nome era Lorenzo Della Femine. Era noto per i suoi video in cui mostrava la sua vita quotidiana con la moglie Susy e i tre figli.

L’uomo è morto stroncato da un infarto mentre giocava a pallone con i bambini.

Dopo la morte di Mister Pella Pazzo moglie e figli erano scomparsi dai Social. Solo Susy, a volte, si limita a postare foto ricordo del suo Lorenzo.