Tragedia scampata a Napoli. Riuscita la corsa contro il tempo dei due militari che, nella giornata di mercoledì 18 ottobre, hanno salvato la vita a una bambina di nove anni che ha rischiato di morire soffocata. La piccola viaggiava su uno scuolabus nel quartiere centrale di Vasto, quando una caramella che aveva nella bocca le è andata di traverso ostruendole le vie aeree.

Salvata due minuti prima del soffocamento

Di pattuglia a Calata Ponte di Casanova, vicinissimo a piazza Nazionale, i carabinieri hanno notato un gruppo di persone affollate attorno a uno scuolabus: accortosi che la piccola stava rischiando di soffocare, l’autista del mezzo aveva subito interrotto la corsa. Sopraggiunti, i due militari hanno prelevato immediatamente la bimba per accompagnarla a sirene spianate all’ospedale Annunziata, fortunatamente poco distante. Lì, con ripetute manovre, sono riusciti a disostruirle le vie aeree e a metterla in salvo: «ancora un paio di minuti e non ci sarebbe stato più niente da fare», hanno commentato i medici.

I due militari che hanno salvato la bambina

I carabinieri che hanno effettuato l’intervento hanno raccontato quei brevi ma infiniti momenti di agitazione. «Spero di rincontrarla un giorno per vedere se si ricorda di questa infelice ma felice esperienza», ha dichiarato il maresciallo Samuele Repossi. Per il carabiniere Pietro Bruno invece «la gratificazione più bella è stata vedere la bambina riabbracciare il suo papà».