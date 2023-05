Un bimbo di 6 mesi ha perso la vita nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 maggio cadendo dal letto in cui dormiva assieme alla madre. La tragedia è avvenuta in un appartamento a Nichelino (Torino) sito a poca distanza dal teatro di Superga. Il bambino stava dormendo quando è scivolato tra il comodino e il materasso. Sarebbe morto per soffocamento a causa della caduta, intorno alle 5 del mattino. Un’ipotetica violenza sul bimbo è stata del tutto esclusa sia da carabinieri che dai medici legali. Il neonato sarebbe di conseguenza deceduto per uno sfortunato incidente. Quando la mamma del bimbo si è accorta della tragedia era oramai troppo tardi per salvarlo.

Bimbo di 6 mesi muore soffocato: potrebbe essere disposta l’autopsia

Nonostante gli interventi immediati dell’equipe sanitaria della Croce Rossa e del 112, non c’è stato nulla da fare per il bambino. Come informa FanPage, è possibile che nei prossimi giorni l’autorita giudiziaria disponga l’autopsia sul corpo del bimbo per fugare qualsiasi dubbio sulle dinamiche della morte.

Nessuna responsabilità da parte dei genitori

Nel tragico episodio che ha coinvolto la mamma di Nichelino sembra non essere emersa alcuna responsabilità da parte dei genitori del piccolo. Virgilio Notizie riporta un altro episodio simile, quello di Edoardo (5 anni al momento della morte) rimasto soffocato lo scorso 13 marzo a causa di un pezzo di pane. La tragedia si è verificata in questo caso a Vermezzo con Zelo (Milano).