Lutto a Cava de’ Tirreni: morto Gianluca Bisogno

Lutto a Cava de’ Tirreni, dove è morto Gianluca Bisogno, che era rimasto vittima di un incidente stradale. Sono arrivati moltissimi messaggi di cordoglio, che sono stati diffusi sui social network, per dare l’ultimo saluto a Gianluca e ricordarlo. La comunità è sotto shock per la perdita di Gianluca Bisogno, che è rimasto vittima di un incidente stradale. Aveva un passato da difensore, anche nelle fila della squadra cittadina, e moltissime persone gli volevano bene. A dimostrarlo la grande quantità di messaggi di cordoglio diffusi sui social.

I messaggi di cordoglio per Gianluca Bisogno

“L’ho sempre definito il ‘gigante buono’…Ciao Gianluca Bisogno. Un fortissimo abbraccio all’amico Maurizio Bisogno e a tutta la sua cara famiglia” ha scritto un utente. Si tratta di uno dei tantissimi messaggi di cordoglio per il giovane. “Ho appreso la tragica scomparsa di un caro amico,con il quale ho condiviso qualche avventura calcistica,dalle quali mi ha insegnato che la vita va sempre amata e quando si cade sta a noi rialzarci e dimostrare che abbiamo messo tutto alle spalle!!! Buon viaggio Gianluca Bisogno amico di tante battaglie che la terra ti sia lieve“ ha scritto sui social un amico di Gianluca Bisogno. “Ci sono giorni tristi dove anche il cielo piange.. ed è questo il giorno..caro amico mio, grande capitano, sono senza parole, triste…..hai accompagnato gli anni più belli e spensierati della mia vita, quelli dove si correva dietro ad un pallone, dietro ai sogni del futuro..il nostro futuro. Cavese e Primavera Luciana…sempre insieme…mi hai sempre dimostrato amore e generosità..ad ogni incontro…Nel nostro DNA i ricordi più belli. Anche quando ti arrabbiavi che a Matera, durante le visite per Zaira,non ti disturbavo…ti arrabbiavi molto, e in che modo .. ma poi ..Rimandavamo con un sorriso…alla prossima ci tengo molto..tvb Gianluca. rip…” ha scritto ancora Salvatore.