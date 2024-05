Il duo francese Karl Soon e Thx Violin firma l'omaggio a Tuta Gold

Milano, 7 mag. (askanews) – Arriva dalla Francia una versione dal sapore elettro-gitano e, ovviamente tutta da ballare, di Tuta Gold, la hit firmata da Mamhood, due volte disco di platino. L’omaggio è un’idea del duo francese composto dal deejay Karl Soon e dal violinista Thx Violin che dedicano al tormentone uscito dall’ultimo festival di Sanremo una delle loro performance ibride che unisce la musica elettronica allo strumento classico.

“Amiamo sperimentare” spiegano i due artisti che vantano un curriculum musicale di tutto rispetto e che hanno già condiviso il palco con i migliori nomi della scena elettronica francese – Martin Solveig, Ofenbach, Joachim Garraud – e partecipato a numerosi festival aprendo le serate di big come Gims o Bob Sinclar. “Per noi la musica è un elemento in continua evoluzione che deve fluire, che può cambiare forma senza mutare la sua anima”.

Attenzionati dalla critica di oltralpe fra gli artisti di musica elettronica da tenere d’occhio in questo 2024, Karl Soon e Thx Violin stanno per cominciare il loro tour che li porterà in giro nei migliori club e nei principali festival di tutto il mondo, da Ibiza a Tokyo. Presto sui loro profili social le date per scoprire dove ballare sulle note dell’elettro-violino del tandem di artisti francesi.