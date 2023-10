Inseguimento con sparatoria a Civitavecchia: carabinieri speronati e auto in ...

Inseguimento con sparatoria a Civitavecchia: carabinieri speronati e auto in ...

Inseguimento con tanto di sparatoria tra Bracciano e Civitavecchia, a Nord di Roma. Un’automobile con a bordo un uomo ha forzato un posto di blocco dei carabinieri. L’auto delle forze dell’ordine è stata speronata in più occasioni e due agenti sono rimasti feriti.

Civitavecchia, inseguimento con sparatoria: uomo forza posto di blocco

Un inseguimento con tanto di sparatoria si è verificato tra Bracciano e Civitavecchia, a Nord di Roma. Secondo quanto si è appreso, un’automobile con a bordo un uomo ha forzato un posto di blocco dei carabinieri all’altezza di Ladispoli, per poi scappare a tutta velocità lungo la via Aurelia.

Inseguimento con sparatoria a Civitavecchia: due feriti

La fuga dell’uomo che ha forzato il posto di blocco si è conclusa al porto di Traiano, dove è stato bloccato dai militari. Due di loro sono rimasti lievemente feriti durante l’inseguimento, visto che la vettura è stata speronata diverse volte. Secondo una prima ricostruzione, i carabinieri avrebbero sparato due colpi di pistola verso l’automobile in fuga. Sono stati attimi molto concitati, ma fortunatamente per gli agenti non ci sono state conseguenze gravi.