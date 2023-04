Labbra piccole e sottili: come rimediare senza filler

Sono da sempre una parte molto sensuale e sexy del viso della donna. Una parte molto importante che dona anche la giusta simmetria e proporzione al volto. Con il tempo, le labbra piccole e sottili possono perdere volume, ma per rimpolparle vi sono metodi naturali che non sono invasivi come il filler o qualsiasi altro trattamento estetico.

Labbra piccole e sottili

Sono una parte del viso che può essere un problema per molte giovani e donne dal momento che le labbra sottili rischiano di essere un inestetismo e cruccio difficile da accettare e sopportare. Si contraddistinguono per essere poco definite e voluminose. Possono essere piccole a causa dell’età o per natura.

In base agli ultimi dati che sono stati diffusi dalla Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva, sembra siano diverse le giovani, soprattutto under 30 che, ogni anno, decidono di sottoporsi a un trattamento o una operazione chirurgica oppure iniezioni di filler o botulino per averle maggiormente voluminose e rimpolpanti.

Da sempre avere delle labbra piene e voluminose è sinonimo di sex appeal e bellezza, oltre che di sensualità. Per questa ragione, sono diverse coloro che decidono di sottoporsi a trattamenti invasivi e che comportano dei rischi per trasformare le labbra piccole e sottili in una bocca che sia turgida e maggiormente carnosa.

Con il passare del tempo, le labbra tendono a perdere volume e turgore, quindi è utile cercare di trattarle nel modo giusto e idratarle con prodotti specifici.

Labbra piccole e sottili: consigli

In caso di labbra piccole e sottili, per averle maggiormente voluminose e ottenere un effetto rimpolpante, sono diversi i suggerimenti e le tecniche da adottare che prescindono dal filler e dalla chirurgia. Si può puntare sul make up scegliendo dei rossetti dalle tonalità brillanti che abbiano anche un effetto rimpolpante.

Coloro che amano i rossetti dalle tonalità forti e accese possono anche usare un lip gloss, un lucida labbra che, insieme al rossetto, garantisce una azione maggiormente voluminosa e rimpolpante per le proprie labbra. Prima di applicare il rossetto o il lucida labbra, è bene idratare le labbra con prodotti esfolianti che le proteggano.

In questo modo, con la giusta esfoliazione è possibile anche attenuare le rughette che possono comparire nelle labbra piccole e sottili, oltre a eliminare le cellule morte. Un balsamo labbra è altrettanto utile perché ricco di proteine e di acido ialuronico, una sostanza che ha effetto voluminoso sulla bocca.

Oltre al make up, quindi a rossetti e lip gloss, anche la scelta del colore è importante. Per questa ragione, si consiglia di puntare su nuance dalla base calda che abbiano all’interno tonalità aranciate che sono maggiormente indicate per una bocca piccola e sottile.

Labbra piccole e sottili: rimedio naturale

Considerando che il filler e i trattamenti estetici, in generale, non sono la soluzione indicata per via degli effetti collaterali e delle complicanze a cui si rischia di andare incontro, per rimpolpare le labbra piccole e sottili si consiglia un rimedio naturale ed economico, dagli ottimi effetti, come consigliato dalle consumatrici.

Il migliore è Natulips, un siero rimpolpante che ha il compito di dare maggiore volume alle labbra in maniera naturale, proprio come dice il nome del prodotto. Una formula non invasiva di origine italiana che permette di definire e disegnare il contorno della labbra dando loro maggiore consistenza e volume.

Proprio grazie ai suoi benefici è riconosciuto come l’alternativa alla chirurgia delle labbra.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Una formula indicata a tutte le donne che vogliono delle labbra carnose e piene senza filler e in modo del tutto naturale. Funziona molto bene per via dei suoi ingredienti naturali che sono l‘acido ialuronico che ha effetto rimpolpante e voluminoso per le labbra; i peptidi, ossia le molecole della frutta che combattono l’invecchiamento cellulare; l’estratto di peperoncino che dona una bocca maggiormente turgida e l’estratto di portulaca che lavora, insieme agli altri componenti, per migliorarne l’efficacia.

Si applica facilmente dal momento che bisogna solo stenderlo sulle labbra, massaggiare con movimenti circolari in modo da ottenere delle labbra voluminose e piene.

Un siero come Natulips, essendo esclusivo e originale, non si ordina nei negozi oppure online, ma soltanto collegandosi al sito ufficiale dove il consumatore compila il modulo con i dati personali. A quel punto, è poi contattato dall’operatore per confermare l’ordine e procedere così alla promozione di due confezioni a 49,99€ invece di 98 con pagamento in contanti al corriere, Paypal o la carta di credito.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.