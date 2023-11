Nell’organismo di Matthew Perry, l’attore di Friends morto lo scorso sabato nella sua jacuzzi, non è stata trovata alcuna traccia di fentanyl o metanfetamine: è quanto rivelano i risultati dei primi test richiesti durante lo svolgimento dell’autopsia.

Matthew Perry, i primi test dell’autopsia: metanfetamine o Fentanyl assenti

Stando ai risultati dei primi test richiesti a seguito dell’autopsia, è emerso che Matthew Perry non è morto per un’overdose di Fentanyl o metanfetamina. È quanto riportato da TMZ.

Anche se i test preliminari effettuati hanno restituito questa evidenza, sono ancora in corso altri esami di natura tossicologia più approfonditi. Nello specifico, si ha intenzione di verificare se nel sangue dell’ex star di Friends fossero presenti altre droghe o livelli di altri farmaci da prescrizione in percentuali letali. Per ottenere i risultati di tali indagini, saranno necessari tra i 4 e i 6 mesi.

Dopo aver raccolto tutti i dati, il medico legale stabilità causa e modalità della morte dell’attore. Solo allora, quindi, verrà confermato o smentito il decesso per annegamento.

L’attore era “sobrio e felice”

Intanto, Tmz ha precisato che i farmaci da prescrizione trovati in casa di Perry erano regolari, inerenti ai suoi svariati disturbi e conservati in apposite confezioni. Una simile constatazione, unita al fatto che i test iniziali non mostrano overdose da metanfetamine o Fentanyl, sembra confermare ciò che hanno ripetuto più volte le persone che erano più vicine all’attore. Coloro che frequentavano la star di Friends, infatti, hanno descritto Perry come finalmente “sobrio e felice”, dopo gli anni turbolenti vissuti in balia di alcol, droghe e oppioidi di cui l’artista non aveva mai fatto mistero.

L’attore, che ha dato il volto a Chandler, è stato trovato privo di sensi sabato 28 ottobre, nella vasca idromassaggio che si trovava nella sua casa a Pacific Palisades. Un paio d’ore prima di morire, aveva giocato a pickleball per un paio d’ore al Riviera Country Club.