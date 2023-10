Matthew Perry, conosciuto soprattutto per il suo ruolo come Chandler nella serie TV Friends, è morto domenica all’età di 54 anni. Racconta un vicino di casa dell’attore di aver assistito all’arrivo dei soccorritori e di esserne rimasto scioccato.

Ciò che ha visto il vicino di casa

Un diciassettenne che vive di fianco alla villa di Perry a Los Angeles racconta di aver visto, da oltre la recinzione di casa sua, l’arrivo dei soccorsi. Dice: “In realtà ero a casa quando è arrivata l’ambulanza e ho guardato fuori. Erano fuori dalla porta del mio vicino. Non ci ho pensato molto in quel momento, finché la polizia non ha iniziato ad arrivare e tutto il resto. Non hanno bussato alla porta, sono rimasti in silenzio.”

Aggiunge: “È stato molto inquietante e molto triste dopo tutti quegli anni… per quello che ha passato, per le sue dipendenze e il resto. Ho visto tutto, mi dispiace per i miei fratelli più piccoli. Sono triste per quello che è successo. Allo stesso tempo, in un certo senso me lo aspettavo, ma non mi aspettavo che accadesse così presto. Non viveva lì da molto.”

Il ricordo del vicino

Nonostante l’attore abitasse lì da poco, il diciassettenne apprezzava Perry e ha riservato per lui alcune parole gentili. “Un ragazzo molto gentile e genuino. Ho sempre ammirato Matthew ed è probabilmente uno dei miei attori preferiti di tutti i tempi. Ha fatto le battute più divertenti dello show. Spero solo che i suoi amici e la sua famiglia possano unirsi in questo momento.”