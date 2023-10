Matthew Perry, il famoso Chandler Bing di Friends, è morto a soli 54 anni. L’ultimo post pubblicato su Instagram lo ritrae proprio nella stessa vasca dove è stato trovato morto.

Matthew Perry morto a 54 anni: l’ultimo post nella vasca dove è stato trovato senza vita

Matthew Perry, il famosissimo e amatissimo Chandler Bing di Friends, è morto all’età di 54 anni. Era nato a Williamstown nel 1969, ma era cresciuto in Canada. Era arrivato a Los Angeles quando era un’adolescente e stava iniziando ad ottenere i primi ruoli secondari. La svolta nella sua carriera è stato il ruolo di Chandler Bing in Friends, che gli ha permesso di far ridere e far affezionare i fan di tutto il mondo per ben 10 anni, nonostante per lui non fosse un periodo facile. A colpire moltissimo, oltre alla notizia in sé, è l’ultimo post che l’attore ha condiviso su Instagram, che lo ritrae proprio nella stessa vasca idromassaggio dove è stato trovato morto, probabilmente annegato. “Quindi l’acqua calda che gira intorno ti fa sentire bene? Io sono Mattman” ha scritto Matthew Perry poche ore prima di morire. Le cause del decesso non sono state ancora confermate, anche se si parla di annegamento. Nel suo appartamento non sono state trovate droghe di nessun genere.

Morto Matthew Perry: le droghe, l’obesità e i problemi di salute

Il successo di Matthew Perry è stato accompagnato da una forte dipendenza agli oppioidi e all’alcol. A causa di un incidente nel 1997 gli era stato prescritto il Vicodin e ne era diventato dipendente. In diverse occasioni ha cercato di disintossicarsi e ha raccontato la sua battaglia contro le droghe e i suoi problemi di salute nel libro ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing‘. Aveva anche raccontato di aver rischiato di morire per una perforazione gastrointestinale. I suoi problemi erano noti anche sul set di Friends, anche se l’attore ha assicurato di essere sempre stato sobrio durante le riprese. “A 34 anni però mi ero già cacciato in un mare di guai” aveva scritto nella sua autobiografia. Era arrivato a pesare 128 chili, era finito 15 volte in riabilitazione e aveva effettuato 14 interventi chirurgici allo stomaco. “Quella notte in cinque persone eravamo attaccate alla macchina, quattro sono morte e solo io sono sopravvissuto. Perché?” aveva scritto l’attore, che ha lasciato un grande vuoto in tutto il mondo.