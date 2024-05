Ucraina: radicali italiani con delegazione partito Zelensky da sindaci per gemellaggi

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - Costruire relazioni e progetti di amicizia tra l’Ucraina e i sindaci italiani: i Radicali italiani stanno accompagnando in questi giorni il parlamentare ucraino Oleksii Ustenko e la sua delegazione -del partito del presidente Volodymyr Zelensky- in un tour italiano c...

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – Costruire relazioni e progetti di amicizia tra l’Ucraina e i sindaci italiani: i Radicali italiani stanno accompagnando in questi giorni il parlamentare ucraino Oleksii Ustenko e la sua delegazione -del partito del presidente Volodymyr Zelensky- in un tour italiano che ha già toccato le città di Parma e Varese, Torino. Oggi l'appuntamento è a Mantova, il 3 a Firenze.

"L'Ucraina combatte l'invasore russo da due anni e tre mesi – rimarcano in una nota i Radicali italiani -. L'aiuto che l'Italia e l'Unione Europea stanno fornendo è fondamentale, ma serve anche il contributo dei nostri sindaci e delle nostre Regioni. Serve un aiuto concreto per la costruzione di rifugi anti-bomba soprattutto nelle scuole, hanno bisogno di medici e di medicine, di ambulanze, di pick up, hanno bisogno di trovare dei posti all'estero dove mandare in vacanza per qualche settimana i bambini, molti dei quali sono orfani o affetti da disturbo da stress post-traumatico".

Per i Radicali Italiani, dichiara la presidente Patrizia De Grazia, "è un onore aiutare Oleksii Ustenko e l’Ucraina a costruire progetti di amicizia e collaborazione con il nostro paese. E siamo profondamente grati a tutti i Sindaci che si sono resi disponibili a incontrare in questi giorni la delegazione. Invitiamo tutti i sindaci, presidenti di Regione, consiglieri regionali e parlamentari a provare a costruire insieme a noi una rete, un ponte, tra i nostri territori e i loro, per aiutare l’Ucraina a vincere questa assurda guerra, che Putin non può e non deve vincere".