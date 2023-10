Matthew Perry, l'ultimo saluto dei colleghi: "Il mondo sentirà la tua mancanza"

La scomparsa di Matthew Perry ha lasciato un vuoto incolmabile, specialmente in quanti hanno vissuto e sono cresciuti negli anni ’90. La serie televisiva Friends, andata in onda per ben 10 stagioni, dal 1994 al 2004, è diventata un cult che non può non essere recuperato. Sono stati in moltissimi tra amici, colleghi e fan a dedicare all’attore, che ha vestito i panni iconici di Chandler un ultimo pensiero: “Siamo devastati nell’apprendere della scomparsa di Matthew Perry. È stato un vero dono per tutti noi. Il nostro cuore va alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi fan”, è quanto si legge dal post scritto dall’account ufficiale di Friends.

Matthew Perry, l’ultimo saluto di amici e colleghi sui social

Oltre alla pagina ufficiale di Friends su X, hanno reso omaggio all’attore anche la Warner Television Group, compagnia che ha prodotto il telefilm e che ha salutato così Perry: “Siamo devastati dalla scomparsa del nostro caro amico Matthew Perry. Matthew era un attore incredibilmente talentuoso e una parte indelebile della famiglia di Warner Bros Television Group. L’impatto del suo genio comico è stato avvertito in tutto il mondo, e il suo lascito vivrà nei cuori di molti. Questo è un giorno straziante, e inviamo il nostro amore alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi devoti fan”.

Non meno sentite le parole della NBC, emittente che ha trasmesso Friends negli Stati Uniti: “Ha portato tanta gioia a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo con il suo tempismo comico perfetto e il suo spirito arguto. Il suo lascito vivrà attraverso innumerevoli generazioni”.

Justin Trudeau: “La sua scomparsa è scioccante e addolorante”

Non ultimo il primo ministro del Canada Justin Trudeau ha ricordato Matthew Perry in un post su X. I due erano stati anche compagni di scuola: “La scomparsa di Matthew Perry è scioccante e addolorante. Non dimenticherò mai i giochi assieme nel cortile della scuola, e so che le persone in tutto il mondo non dimenticheranno mai la gioia che ha portato loro. Grazie per tutte le risate, Matthew. Sei stato amato e mancherai a tutti”.

Maggie Wheeler che in Friends aveva interpretato Janice Hosenstein ha scritto su Instagram: “Che perdita. Il mondo sentirà la tua mancanza, Matthew Perry. La gioia che hai portato a così tante persone nella tua vita troppo breve continuerà a vivere. Mi sento davvero fortunata per ogni momento creativo che abbiamo condiviso”. Infine Shannen Doherty, la mitica Brenda di Beverly Hills 90210 e Prue in Streghe ha scritto sempre su Instagram: “Mancherà a molti e sicuramente a noi. Sì. Potrei essere più poetica o dire meglio le cose ma in questo momento prevalgono lo shock e la tristezza”.