Morto l’attore di Friends Matthew Perry, i risultati dell’autopsia

Come è morto l’attore di Friends Matthew Perry e cosa ha rivelato l’autopsia effettuata a poche ore dalla tragedia? Tutti i dettagli sull’improvvisa e prematura scomparsa del 54enne.

Trovato morto a soli 54 anni nella jacuzzi della sua casa di Los Angeles, il decesso della star di Friends è stato inizialmente imputato a un “presunto annegamento”. Il corpo dell’attore è stato sottoposto ad autopsia a fine di determinare in modo certo le cause della sua prematura scomparsa.

Stando ai risultati preliminari scaturiti dall’esame autoptico effettuato nelle ore successive alla tragedia, il medico legale che ha condotto l’indagine non è riuscito a fornire ulteriori dettagli circa le cause della morte. A tal fine, ha chiesto nuovo accertamenti e sta attendendo l’esito degli esami tossicologici che potrebbero arrivare anche tra svariate settimane.

Al momento, quindi, non è ancora possibile determinare con certezza se Perry sia deceduto per cause naturali oppure no.

La dipendenza da droghe e antidepressivi

Il Chandler di Friends, in passato, aveva sviluppato una dipendenza da droghe e antidepressivi che gli avevano fatto vivere anni difficili tanto nella sua vita privata quanto sul set. A rivelarlo era stato lo stesso attore nel libro che aveva pubblicato di recente.

Secondo quanto riportato dal sito Tmz, nella casa del 54enne, non sono state rinvenute droghe illegali ma erano presenti diversi farmaci antidepressivi ottenuti su prescrizione.