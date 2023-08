Una terribile rapina si è verificata a Roma. Tre uomini hanno sparato ad un commerciante, che è stato anche accoltellato. I tre sono stati arrestati.

Rapina a Roma, sparano e accoltellano un commerciante: la vittima li riconosce

Una terribile rapina si è consumata a Roma. Tre uomini hanno sparato ad un commerciante, che è stato anche accoltellato. Gli agenti di Primavalle hanno arrestato e portato in carcere i tre per tentato omicidio, rapina e porto abusivo di armi. L’episodio è accaduto a giugno, ma il commerciante derubato, dopo aver ricevuto le cure per le ferite riportate, ha dato una svolta alle indagini, spiegando di aver riconosciuto i tre rapinatori. L’uomo li conosceva benissimo in quanto erano clienti abituali. Gli uomini arrestati sono un 31enne, un 46enne e un 53enne. La vittima nel giorno della rapina, dopo aver chiuso la sua attività, aveva preso la macchina per andare a casa. Mentre era fermo ad uno stop, due uomini con il volto coperto sono scesi da un’auto che lo stava seguendo. Hanno iniziato a colpirlo, chiedendogli di consegnare loro l’incasso. L’uomo non si è spaventato e si è opposto nonostante avesse un coltello e una pistola puntati contro. Al suo rifiuto gli hanno sparato e poi lo hanno accoltellato più volte. Hanno preso i soldi e le chiavi dell’auto e sono scappati.

Rapina a Roma: le ferite e il riconoscimento

L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale. Ha riportato ferite da arma da taglio e da fuoco su braccia e schiena, ma fortunatamente non ha rischiato di morire. Quando si è ristabilito ha aiutato la polizia a ricostruire la dinamica e ha fornito l’identità dei rapinatori. La vittima ha raccontato ai poliziotti l’accaduto, spiegando di aver riconosciuto gli aggressori perché erano due clienti abituali del suo locale. Le indagini hanno poi portato i poliziotti a risalire all’identità di una terza persona, che era alla guida dell’auto. Tutti e tre ora si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria.