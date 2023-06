Napoli, rapina in un ristorante: derubati anche i clienti, banditi in fuga

Napoli, rapina a mano armata in un ristorante: derubati clienti, banditi in fuga

Rapina a mano armata in un ristorante di Casalnuovo di Napoli. I banditi hanno derubato il titolare e i clienti, per poi darsi alla fuga.

Hanno fatto irruzione con le pistole in pugno in un ristorante di Casalnuovo di Napoli, derubando il titolare e anche i clienti, per poi fuggire via. I carabinieri di Casalnuovo e i militari dell’Arma della Sezione Operativa di Castello di Cisterna stanno indagando. La vicenda è avvenuta nella giornata di ieri, 26 giugno 2023. Le persone ricercate sono almeno cinque, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Napoli, rapina in un ristorante: la dinamica

La vicenda è accaduta in via Professor Filippo Manna. Intorno alle 23.30 circa, un gruppo formato da almeno cinque persone a volto coperto e armati di pistole ha fatto irruzione nel ristorante, rubando orologi e gioielli al proprietario e ai clienti, per poi fuggire. Non sono stati esplosi colpi di pistola. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, che stanno cercando eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza, anche se tutti gli uomini avevano i volti perfettamente coperti.