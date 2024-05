Milano: Gori, 'aggressore poliziotto doveva essere rimpatriato, no colpe a sindaci'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "L'agente accoltellato ieri davanti alla stazione di Lambrate, a Milano, non è ancora fuori pericolo. Forza Christian, dunque, il primo pensiero non può che essere questo". Così Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e candidato Pd alle europ...

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – "L'agente accoltellato ieri davanti alla stazione di Lambrate, a Milano, non è ancora fuori pericolo. Forza Christian, dunque, il primo pensiero non può che essere questo". Così Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e candidato Pd alle europee, su twitter. Quindi aggiunge Gori: "Hassan Hamis, il cittadino marocchino che mercoledì sera ha accoltellato un poliziotto davanti alla stazione di Lambrate, a Milano, aveva diversi precedenti per aggressione. Da tempo era stato fatto oggetto di un provvedimento di espulsione e ancora qualche giorno fa era stato fermato su un treno con un coltello. Avrebbe dovuto essere rimpatriato, e invece era ancora qui. Fanno la voce grossa sugli immigrati, respingono i profughi, discriminano i richiedenti asilo, e non espellono una persona chiaramente pericolosa. Che non provino a dar la colpa ai sindaci".