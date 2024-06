M5S: Conte, 'sorpreso da reazione Marcegaglia, capitalismo infetto? Lo rivendico'

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, e io non l'ho fatto. Sono francamente sorpreso dalla loro reazione. Io ho parlato di capitalismo infetto e lo rivendico" perché "mi riferisco al sistema Toti". Così il leader del M5S G...

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – "Non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, e io non l'ho fatto. Sono francamente sorpreso dalla loro reazione. Io ho parlato di capitalismo infetto e lo rivendico" perché "mi riferisco al sistema Toti". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di 'In mezz'ora' su Rai3, risponde agli industriali, a partire da Emma Marcegaglia, risentiti dalle sue parole ieri alle assise annuali del gruppo Giovani dell'associazione di Rapallo.