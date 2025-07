Francia: venerdì possibile cancellazione 40% voli a Parigi causa sciopero controllori'

Parigi, 2 lug. (Adnkronos) - Le compagnie aeree potrebbero cancellare il 40% dei voli in partenza o in arrivo negli aeroporti di Parigi Charles de Gaulle e Orly a partire da venerdì, il giorno prima, in Francia, delle vacanze estive, a causa di uno sciopero dei controllori di volo. La richies...

Parigi, 2 lug. (Adnkronos) – Le compagnie aeree potrebbero cancellare il 40% dei voli in partenza o in arrivo negli aeroporti di Parigi Charles de Gaulle e Orly a partire da venerdì, il giorno prima, in Francia, delle vacanze estive, a causa di uno sciopero dei controllori di volo. La richiesta del'Ente nazionale per l'aviazione civile francese è quindi più ingente rispetto a quella avanzata per domani quando un quarto dei voli sarà cancellato negli aeroporti parigini.

A Nizza, terzo hub francese, queste cancellazioni interesseranno la metà di tutti i voli venerdì.