Riforme: Conte, 'Capo Stato ridotto a cerimoniere non è democrazia'

(Adnkronos) – "Giorgia cosa ci porta con la riforma? Un premierato che non esiste da nessuna parte del mondo. Anche in Russia votano Putin plebiscitariamente e mettono una 'x', ma non si può chiamare democrazia. Una riforma dove il Capo dello Stato diventa un cerimoniere, non puoi chiamarla democrazia". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di 'In mezz'ora' su Rai3.