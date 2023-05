Un tunisino è stato arrestato a Roma per aver fatto irruzione in un supermercato armato di fucile per intentare una rapina

La rapina è avvenuta lo scorso 24 Maggio ai danni di un supermercato in via San Martino della Battaglia, in zona Castro Pretorio. A metterla a segno è stato un 30enne tunisino che ha spaventato la cassiera del negozio minacciandola con un fucile da sub.

Roma, 30enne tunisino arrestato: aveva rapinato un supermercato armato di fucile

Era la sera del 24 Maggio scorso quando il tunisino si era presentato al supermercato a volto scoperto e armato di un fucile subacqueo. Il 30enne ha dapprima minacciato la cassiera “Dammi i soldi o ti sparo“, per poi lanciargli addosso uno zaino, intimandole di riempirlo di banconote. La dipendente non ha potuto fare altro se non dare i soldi all’uomo, che poi si è dileguato a piedi facendo perdere le sue tracce.

Le indagini dei carabinieri: il ladro tradito dalle telecamere

I carabinieri, allertati dai dipendenti del negozio, si sono messi subito ad osservare le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il volto dell’uomo era ben visibile e i militari dell’Arma sono riusciti a rintracciarlo dopo poco tempo. Il ladro si trovava in quel momento in piazza del Cinquecento ed è stato subito arrestato.