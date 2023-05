Ascoli, appicca un incendio in giardino per bruciare le sterpaglie: turista r...

Tragedia sfiorata ad Ascoli, dove un turista inglese è finito in ospedale intossicato e con alcune ferite sul corpo, dovute allo scoppio di un incendio nella sua casa delle vacanze. Il rogo è stato fatto partire proprio dall’uomo che aveva intenzione di bruciare le sterpaglie del suo giardino.

L’uomo era tornato ad Ascoli, presso la sua casa vacanze, dopo un inverno trascorso in Inghilterra e aveva trovato il giardino della sua abitazione, provvisto di piante e siepi, un po’ troppo rigoglioso. Per rimettere ordine, dunque, ha deciso di tagliere la vegetazione e una volta finito, di dare fuoco alle sterpaglie. Il rogo, però, è diventato ben presto incontrollato rendendosi pericoloso. Il turista inglese ha provato a spegnere il fuoco, procurandosi delle ferite alle braccia, ma non riuscendoci si è arreso e ha chiamato i vigili del fuoco.

Incendio ad Ascoli: l’intervento dei vigili del fuoco

I caschi rossi sono intervenuti presso la sua abitazione e hanno spento immediatamente le fiamme, poi hanno chiamato loro stessi il 118 vedendo che il cittadino inglese non stava bene. I medici del 118 hanno dunque trasportato l’uomo in pronto soccorso dove è stato ricoverato per intossicazione e per curare le sue ferite.