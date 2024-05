Il principe Harry non incontrerà Re Carlo a Londra e non farà visita a William e Kate Middleton.

Nel suo viaggio nel Regno Unito, il principe Harry non incontrerà Re Carlo. La sua agenda è troppo piena, salterà sicuramente anche la visita a William e Kate.

Harry, nessun incontro con Re Carlo: “Agenda troppo piena”

Il principe Harry non incontrerà Re Carlo durante il suo viaggio a Londra. “L’agenda è troppo piena” è stato dichiarato da un portavoce. Il Duca di Sussex, arrivato a Londra per il decimo anniversario degli Invictus Game, non potrà vedere il padre, almeno per il momento. Secondo quanto riportato dal DailyMail, Harry non riuscirà a vedere Re Carlo, nonostante sperasse di poterlo incontrare.

“Il duca ovviamente è a conoscenza degli impegni di suo padre e di varie altre priorità e spera di vederlo presto” ha aggiunto il portavoce. Non mancano le ipotesi e le speculazioni su questo mancato incontro, soprattutto dopo il riavvicinamento tra Harry e Carlo avvenuto nei mesi scorsi, dopo le forti tensioni dovute alle rivelazioni contenute nel libro del principe.

Harry non incontrerà William e Kate

Questa situazione non convince gli esperti reali. Secondo Richard Palmer, il mancato incontro non sarebbe da sottovalutare, ma potrebbe essere i legno che c’è ancora molto da fare per ricostruire il rapporto.

Harry non incontrerà neanche suo fratello William e sua cognata Kate. Il Duca li avrebbe invitati a partecipare alla cerimonia di domani, senza ottenere risposte. Harry probabilmente soggiornerà in un hotel a Londra, perché non ha più il Frogmore Cottage a Windsor.