Questa mattina, lunedì 22 maggio 2023, si è verificata una rapina ad un furgone portavalori nel centro commerciale Le porte di Napoli, ad Afragola.

Rapina a furgone portavalori al centro commerciale Le porte di Napoli: rubati 7mila euro

Questa mattina, 22 maggio, si è verificato un assalto a un furgone portavalori nella provincia di Napoli. La rapina si è verificata all’esterno del centro commerciale Le porte di Napoli, ad Afragola. Due sconosciuti, armati, sono entrati in azione nel parcheggio del centro commerciale e hanno minacciato i dipendenti del portavalori, che erano impegnati nel prelievo dell’incasso di uno dei negozi situati all’interno della galleria.

Rapina a furgone portavalori a Napoli: i ladri sono scappati a piedi

Minacciati con le armi, i dipendenti del portavalori sono stati costretti a consegnare ai malviventi il denaro che avevano appena prelevato, ovvero 7mila euro in contanti. I due ladri hanno preso il bottino e sono scappati, allontanandosi dal centro commerciale a piedi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Casoria e quelli della stazione di Casoria, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della rapina e per individuare i responsabili. Fortunatamente le armi non sono state usate e non si registrano feriti.