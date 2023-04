Torino, tentata rapina in banca: ladri fermati dall'allarme fumogeno

Tre individui con il volto coperto si sono introdotti in una filiale di una banca a Beinasco (TO) tentando di rapinarla: l'allarme fumogeno li ha bloccati in tempo

Rapina finita male. Per i ladri. Tre individui con il volto coperto si sono introdotti in una filiale di una banca a Beinasco (TO), tentando di rapinarla. L’allarme fumogeno li ha bloccati in tempo.

L’allarme fumogeno ha evitato la rapina

I tre soggetti hanno forato una delle porte d’entrata con la fiamma ossidrica e si sono introdotti negli uffici. Quando si trovano ancora nel locale bussola che precede l’entrata effettiva dell’istituto di credito, a fermarli nel loro intento è stato il dispositivo di antifurto fumogeno presente nella banca: l’allarme si è acceso, cominciando a suonare e insieme a rilasciare una sostanza che crea una storta di nebbia (per ridurre la visibilità e quindi rallentare le azioni dei malintenzionati).

I ladri sono scappati via a mani vuote

Con ogni probabilità, è stato proprio l’allarme fumogeno a salvare la banca dalla rapina: la scarsa visibilità dovuta all’attivazione dell’allarme ha impedito ogni ulteriore movimento dei ladri che, non sono riuscendo a ultimare il colpo, sono stati costretti a scappare via a mani vuote. Le videocamere di sorveglianza hanno ripreso per intero l’accaduto e le immagini sono ora nelle mani della polizia di Beinasco, che si sta occupando di indagare sull’episodio e sull’identità dei tre soggetti coinvolti. Al momento sembrano non esserci sospettati.