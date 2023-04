Ladri tentano colpo al supermercato con l'escavatore: fanno crollare un muro ma poi sono costretti alla fuga

Continuano i furti nella provincia di Nuoro. Durante la scorsa notte dei ladri hanno fatto irruzione nei locali del discount Eurospin di Lanusei usando un’escavatrice: dopo aver fatto crollare un’intera parete della struttura, la banda è riuscita a introdursi nel supermercato ma è stata presto costretta a fuggire a mani vuote.

La cassaforte è rimasta intatta

Sono fuggiti senza portare via nulla. A lanciare l’allarme alle forze dell’ordine sono stati i residenti della zona, svegliati intorno alle 4 di notte dal forte rumore del mezzo cingolato in azione. Non ancora identificati identificati i malviventi che compongono la banda: del loro piano si sa soltanto che hanno raggiunto il supermercato – non distante dallo stadio Lixius – a bordo di un’auto attraverso la circonvallazione nord di Lanusei, in Ogliastra, con escavatrice a seguito. Presenti sul posto i vigilantes e i carabinieri di Lanusei, ora a lavoro nel visionare le telecamere sia interne che esterne al discount nella speranza di dare un nome e un volto agli autori del colpo fortunatamente fallito.

Avevano rubato l’escavatrice a un cantiere

Ladri prima ancora del colpo. Sembra che l’escavatrice di cui si sono serviti per la rapina sia stata rubata all’interno di un cantiere nelle vicinanze, danneggiato peraltro durante lo spostamento furtivo del mezzo.