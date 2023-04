I genitori gli trovano il primo lavoro a 50 anni, ma lui ruba i portafogli dei colleghi: licenziato per furto

Aveva trovato il primo lavoro a 50 anni, ma, appena entrato in azienda per assumere il suo nuovo ruolo di magazziniere, ha derubato i colleghi di portafogli e carte di credito. L’uomo, residente a Morolo, in provincia di Frosinone, è stato immediatamente scoperto e licenziato.

I genitori del 50enne gli avevano trovato il posto come magazziniere

Quanto accaduto è stato raccontato da Il Messaggero. I genitori del 50enne, che vive ancora a casa con loro e non si era mai impegnato per trovare un lavoro, erano riusciti, con fatica, a trovargli un posto come magazziniere in un’azienda del capoluogo ciociaro specializzata in pezzi di ricambio per mezzi agricoli. La coppia, preoccupata di quello che sarebbe successo al figlio quando loro non ci sarebbero più stati, avevano accolto con grande sollievo la notizia del colloquio andato a buon fine.

Il neoassunto è stato licenziato per furto

Il primo giorno di lavoro, però, il neoassunto, prima di uscire per alcune consegne, ha sottratto portafogli, carte di credito ed effetti personali dei colleghi dai loro armadietti ed è uscito a fare shopping per rinnovare il suo guardaroba. Quando è tornato in azienda con l’auto piena di pacchi, i colleghi hanno subito capito quanto successo e il 50enne è stato immediatamente licenziato.

