I genitori del ragazzo ucciso a Tel Aviv: "Era una persona modesta"

Chi fosse la vittima italiana dell’attentato terroristico a Tel Aviv lo hanno fatto capire bene loro, i genitori del ragazzo ucciso: “Era una persona modesta”. La mamma ed il papà di Alessandro Parini lo hanno detto lasciando la casa del figlio a Roma.

I genitori del ragazzo ucciso: “Persona modesta”

Nello specifico, come riportato da Ansa, i due hanno detto mentre uscivano dalla casa di Alessandro nel quartiere Monteverde di Roma: “La semplicità, la riservatezza, e la modestia erano i suoi segni distintivi”. E ancora: “Dove è arrivato e i traguardi da lui ottenuti non li conosceva nessuno, solo lo studio per cui lavorava. Da quanto si apprende intanto la salma di Alessandro “dovrebbe rientrare nei prossimi giorni in Italia”. Lo ha spiegato a SkyTg24 il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha voluto anche ribadire la “vicinanza del governo” alla famiglia.

Tajani ha parlato “a lungo” con il papà

Tajani ha anche ricordato di aver “parlato a lungo con il padre”. E ancora, in ordine ai feriti: “Uno degli italiani feriti nell’attentato potrebbe essere dimesso nel giro di poche ore. L’altro credo abbia bisogno ancora di qualche giorno”. In chiosa il ministro ha assicurato che “i nostri funzionari dell’ambasciata in Israele stanno seguendo personalmente gli avvenimenti in stretto contatto con le autorità israeliane”.