Tel Aviv: altri due italiani feriti nell'attentato

Un nuovo attentato, avvenuto nella serata di ieri, venerdì 7 Aprile, ha scosso Israele. Il 44enne Yousef Abu Jaber si è lanciato a grande velocità tra la folla con la sua automobile uccidendo, tra gli altri, il turista italiano Alessandro Perini e ferendo altri due nostri connazionali.

Attentato Tel Aviv, altri due italiani sono rimasti feriti

L’attentato è avvenuto sul lungomare di Tel Aviv attorno alle ore 22 di ieri sera, quando il 44enne si è schiantato su una folla con la sua automobile e ha sparato sulle persone. L’italiano Alessandro Perini, presente sul posto in quel momento, è rimasto ucciso e altri due italiani sono rimasti feriti. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto questa mattina al GR1, ha rassicurato sulle loro condizioni di salute: “Non sono feriti in maniera grave, sono assistiti dalla nostra ambasciata a Tel Aviv. Uno dei due feriti verrà probabilmente dimesso nel giro di poche ore, quindi non ci sono preoccupazioni per le sorti di questi altri due cittadini vittime di questo attentato terroristico, che poi Hamas ha esaltato.”

La rivendicazione di Hamas

Dopo poche ore dall’attentato, la Jihad Islamica ha rvendicato l’orrore perpetrato a Tel Aviv: “Ci congratuliamo con l’operazione di Tel Aviv e affermiamo che si tratta di una risposta legittima ai crimini e agli attacchi dell’occupazione sionista al nostro popolo e ai nostri luoghi santi.” Gli USA, dall’altra parte, sostengono Israele: “Prendere di mira cittadini innocenti di qualsiasi nazionalità è inammissibile.”