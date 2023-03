Scorribanda di furti nel centro storico di Lecce: arrestato un 24enne

Centro storico sotto scacco. A Lecce un 24enne è stato arrestato nella serata di ieri, lunedì 27 marzo 2023, dagli agenti della squadra mobile poiché ritenuto responsabile di vari episodi di furto verificatisi all’inizio dell’anno. Utili per la sua individuazione anche fotogrammi estrapolati dalle immagini della videosorveglianza.

Il giovane non è accusato solo di furto

Danno ad attività artigianali, commerciali e di ristorazione. Il giovane si chiama Osawalu Salami ed è di nazionalità nigeriana. La sua individuazione è arrivata al termine di un’indagine partita da frequenti reati consumati con una certa assiduità, soprattutto nella parte antica della città. L’ordinanza di custodia cautelare per lui contiene 13 capi di imputazione: deve rispondere anche di possesso di strumenti per la consumazione dei furti, di sostituzione di persona per indebito utilizzo di sistemi di pagamento elettronici e resistenza a pubblico ufficiale.

Lo schema d’azione del ladro nigeriano

Stando a quanto riportato nel provvedimento di custodia, i furti sono avvenuti sempre tra le 3 e le 5 del mattino, in zone poco residenziali o comunque con una relativa copertura di videosorveglianza. Marchio di fabbrica del ladro nigeriano era la forzatura di porte e infissi esterni, che ha appunto contributo a ricondurre a lui tutti i furti che gli sono attribuiti. A difenderlo è l’avvocato Cristiano Solinas.