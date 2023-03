Milano, 83enne derubata da tre marocchini: arrestati all'Esselunga

Una pensionata di 83 anni è stata derubata a Milano da tre marocchini che le hanno sottratto la borsa. I tre uomini, poi, sono andati in un supermercato Esselunga per fare la spesa utilizzando i soldi della donna, ma sono stati rintracciati dai carabinieri.

Anziana derubata da tre marocchini

La donna era uscita di casa per andare a fare compere in un negozio vicino casa quando, sulla via del ritorno, è stata aggredita da tre marocchini di 20, 24 e 31 anni. I tre uomini hanno raggiunto in bicicletta la donna che si era seduta su una pachina per riposarsi e le hanno sottratto la borsa. Dopo la rapina, la pensionata ha chiamato al telefono la figlia e i carabinieri.

Il tracciamento delle carte e l’arresto al supermercato

I tre malviventi, dopo il furto, si sono recati al supermercato Esselunga di via Soleri e hanno fatto la spesa pagando con la carta della donna. Questo ha permesso ai carabinieri di tracciare la posizione dei ladri e di raggiungerli in breve tempo. Per loro sono scattate le manette, con la refurtiva che è stata riconsegnata subito alla donna. Anche la spesa che i tre marocchini avevano appena fatto è stata riconsegnata al supermercato.