Chiaverano, escursionista precipita in un dirupo: ferita

Sono state ore di ansia e preoccupazione per una donna che è precipitata in un dirupo nella zona del Castello di San Giuseppe, nel comune di Chiarevano. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 24 aprile, in una zona particolarmente impervia. Sono stati subito allertati i soccorsi e sono arrivati i vigili del fuoco con un medico presente sull’autoambulanza della Croce Blu.

Escursionista precipita in un dirupo: trauma cranico

Arrivata anche una squadra del soccorso alpino che ha trasportato l’attrezzatura tecnica e sanitaria per stabilizzare e mettere in sicurezza la donna. L’escursionista ha riportato un trauma cranico e a un arto inferiore. L’intervento di recupero si è concluso in serata, con il trasporto in elisoccorso verso l’autoambulanza per il ricovero in ospedale.