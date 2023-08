Una coppia di escursionisti, marito e moglie, sono precipitati nella giornata di ieri da un sentiero molto ripido di una montagna sopra Menaggio. I due sono scivolati mentre camminavano sullo stretto passaggio che costeggia l’orrido del torrente Sanagra.

Coppia di escursionisti precipita dalla montagna: un uomo è morto nel Comasco

Una nuova tragedia in montagna ha tolto la vita ad un escursionista, l’uomo, 65 anni, si trovava con la moglie 63enne in località Burgatto, nei pressi del torrente Sanagra quando è scivolato ed è caduto rovinosamente. Anche la moglie, pochi attimi dopo, è caduta nel dirupo ferendosi. La sorte peggiore, però, è toccata proprio al 65enne che, nonostante il pronto intervento dei sanitari, non è riuscito a sopravvivere alle gravi ferite riportate nella scivolata. L’uomo è morto pochi minuti dopo l’arrivo dei soccorsi. Sua moglie, invece, era rimasta qualche metro più in alto, gli alberi hanno frenato la sua caduta provocandole però delle profonde ferite: i medici l’hanno accompagnata in ospedale in elicottero.

Le altre morti in montagna

Ma quella avvenuta nel Comasco non è l’unica morte di un escursionista avvenuta durante l’ultimo weekend. Nella mattinata di ieri, infatti, un altro incidente mortale si è registrato in provincia di Vicenza, dove un uomo è deceduto dopo essere precipitato per circa 90 metri sul monte Cornetto, nel territorio di Valli del Pasubio. Identica sorte anche per una turista salernitana, morta a 32 anni mentre si trovava in provincia di Isernia, intenta a percorrere un sentiero vicino ad un ponte tibetano.