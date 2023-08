Domenica 20 agosto a Lampedusa ci sono stati 11 sbarchi, con un totale di 598 persone arrivate in Sicilia. Tra il governo e i sindaci è scoppiata la polemica.

Migranti, continuano sbarchi a Lampedusa: polemica tra governo e sindaci

Domenica 20 agosto a Lampedusa ci sono stati 11 sbarchi, con un totale di 598 arrivi in Italia. I gruppi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola, occupato al momento da circa 2000 ospiti, dopo che la polizia ha scortato 230 migranti imbarcandoli sul traghetto Cossyra diretto a Porto Empedocle mentre altre 420 persone con la nave Lampedusa diretta a Trapani. L’ennesima giornata di sbarchi ha sollevato accese polemiche tra alcuni sindaci e il governo. “Siamo nella più grande emergenza mai vissuta” ha sottolineato il delegato dell’Anci sull’immigrazione, Matteo Biffoni, sindaco di Prato, per quanto riguarda l’accoglienza delle città italiane.

Lo scontro tra sindaci e governo

Le parole di Biffoni riguardano la situazione relativa ai minori stranieri non accompagnati, per cui a maggio il prefetto Valerio Valenti, commissario all’emergenza migranti, aveva disposto l’attivazione di nuove strutture di prima accoglienza. “Non ci sono gli hub di primissima accoglienza, non ci sono le risorse per la mediazione culturale” ha dichiarato Biffoni, facendo capire che dalle parole non si è passati ai fatti. “Sulla gestione del fenomeno migratorio il governo non ha alcuna strategia” ha aggiunto Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Le polemiche continuano, mentre il flusso degli sbarchi non accenna a fermarsi. Secondo i dati del Viminale, dal primo giugno al 18 agosto ci sono stati 55.318 sbarchi.