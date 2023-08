Nei primi sette mesi del 2023 gli sbarchi dei migranti risultano essere più che raddoppiati rispetto al medesimo periodo del 2022: secondo dati resi noti dal Viminale, gli sbarchi sono stati in tutto 89.158. La Tunisia è il principale paese da cui partono numerosi migranti alla volta dell’Italia. Aumentati i soccorsi a causa di eventi Sar, coinvolti nel 72,64% dei casi: 64.764 (di cui 3.777 soccorsi da Ong) rispetto ai 19.171 (di cui 6.224 soccorsi da Ong) del 2022. I rimpatri risultano essere stati, invece, 2.561 rispetto ai 2.000 del 2022. Aumentate anche le richieste d’asilo, pari a 72.460 (+70,59%).

Sbarchi migranti: morto un giovane egiziano

Un giovane proveniente dall’Egitto ha perso la vita a causa di possibili esalazioni di benzina, mentre si trovava a bordo di un’imbarcazione affollata di migranti diretta verso Lampedusa. Come informa l’Ansa, le condizioni del mare si sono deteriorate, causando la caduta di alcuni migranti in acqua durante il tragitto. A bordo del natante in legno ha prevalso il panico e molti si sono uniti per cercare disperatamente di salvare i propri compagni di viaggio.

Con lui vi erano altri 36 migranti

Il giovane era uno dei 37 migranti a bordo di una barca di legno lunga 7 metri, che stava compiendo la traversata da Sfax, in Tunisia, verso Lampedusa, quando si è verificata la tragica fatalità. A fornire dettagli sugli eventi accaduti sull’imbarcazione agli operatori della Guardia di Finanza sono stati gli stessi migranti presenti sulla barca, provenienti da Egitto, Pakistan, Sudan e Somalia.