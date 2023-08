Sale a quattro il bilancio dei morti dovuti agli incendi del 24 e 25 luglio a Palermo. L’operaio forestale Matteo Brandi non ce l’ha fatta. Era precipitato in un dirupo nel tentativo di spegnere le fiamme. Quella di Matteo è la storia dei tanti volontari italiani che come formichine si adoperano per rendere sicura l’Italia, prestando servizio come dei lavoratori di vocazione, spesso non riconosciuti e poco gratificati.

Incendi a Palermo: morto l’operaio forestale Matteo Brandi

Aveva 56 anni. Matteo Brandi, dopo aver lottato contro le fiamme, si è ritrovato a lottare per la vita in un letto di ospedale. Matteo Brandi aveva visto da vicino l’inferno di fuoco nel palermitano. Nel tentativo di domare le fiamme era precipitato in un dirupo. I soccorritori avevano già constato la gravità delle ferite riportate a seguito della caduta. Dal ricovero a oggi il quadro clinico del paziente si aggravava costantemente, fino al decesso il 14 agosto.

Chi era Matteo Brandi: l’eroe di Monreale

L’operaio era volontario forestale di Monreale, in provincia di Palermo. I ricordi e i numerosi messaggi di cordoglio sui social e tra le vie della città portano alla luce l’impegno e l’altruismo di un uomo sempre in prima fila per aiutare il prossimo.

Il collega Giuseppe lo ha definito “un piccolo eroe forestale”. “Sei un piccolo grande eroe dei Monti”, scrive su Facebook.

Schifani: “Garantire più sicurezza e valorizzare i volontari”

Anche il governatore della Regione Siciliana Renato Schifani esprime “a nome mio e di tutta la mia giunta il più sentito cordoglio ai familiari e ai colleghi dell’operaio forestale, Matteo Brandi, morto oggi in ospedale a causa delle gravi ferite riportate nelle operazioni di spegnimento dei roghi che hanno devastato Monreale il 24 e 25 luglio scorsi”.

Quella di Brandi, conclude, è “una perdita che ci addolora e che colpisce al cuore soprattutto quei lavoratori che sono sempre in prima fila per difendere la nostra terra”.

Nonostante le polemiche per le falle nel sistema dei soccorsi e la precarietà di molti volontari, Schifani assicura: “Faremo tutto quanto in nostro potere per garantire la loro sicurezza sul campo e valorizzare sempre di più il loro lavoro”.