Incendi a Palermo, ambulanze bloccate: anziana muore in casa per mancato socc...

I medici non sono riusciti, causa incendi, a raggiungere la casa dell'anziana: 88enne morta a Palermo per mancato soccorso

Dramma a San Martino delle Scale (Palermo), dove una donna anziana di 88 anni è morta in casa per mancato soccorso. La pensionata, con la febbre alta, aveva chiamato l’ambulanza nella serata di ieri, ma i medici del 118 non sono riusciti a raggiungere il paese a causa degli incendi che stanno devastando la zona in queste ore.

“Non abbiamo mai visto nulla di simile a San Martino delle Scale” – spiega un residente del paesello, parlando degli incendi che nelle ultime ore stanno devastando l’area attorno a Palermo – “Eravamo accerchiati dal fuoco da Bellolampo e da Palermo. Non potevamo andare da nessuna parte. Abbiamo trascorso la notte in piazza. Sono state ore terribili.” Una situazione davvero insostenibile che ha messo in pericolo la vita di una donna anziana, morta qualche ora più tardi. L’anziana stava male e, nel corso della serata di ieri, aveva chiamato aiuto componendo il numero di emergenza. I sanitari non hanno mai raggiunto il suo appartamento: gli incendi non permettevano il passaggio dell’ambulanza. Dopo qualche ora di agonia, la pensionata è morta in casa.

L’intervento dei vigili del fuoco

In poche ore, le chiamate ai vigili del fuoco si sono moltiplicate in tutta la zona vicino a Palermo. I canadair e i camion dei pompieri stanno lavorando senza soste da ore nella zona delle colline per spegnere le fiamme e contenere i roghi. Le operazioni di spegnimento sono continuate per tutta la notte, ma sono state messe in crisi più volte dal forte vento che alimentava il fuoco.