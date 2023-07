Un vasto incendio è arrivato ad interessare la zona dell'aeroporto di Palermo: lo scalo rimarrà chiuso per tutta la mattina.

La Sicilia è continuamente perseguitata dagli incendi e, dopo il caso dell’aeroporto di Catania, adesso anche l’aeroporto di Palermo è stato bloccato a causa di un rogo.

Parlemo, incendio all’aeroporto: scalo chiuso e voli cancellati

Il vasto incendio era partito da sopra Cinisi, ma il vento di scirocco ha portato le fiamme verso Punta Raisi, fino al perimetro dell’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo. Gesap ha deciso per la chiusura dello scalo: chiusura ad effetto immediato e che durerà almeno fino alle ore 11 della giornata di oggi. Al momento risultano cancellati 8 voli: il Palermo-Milano delle 7, (EC3512) il Palermo-Lione delle 6 (V71826), il Lione-Palermo delle 10.35 – (V71827), il Tolosa-Palermo delle 8.10 (V71519), il Palermo-Tolosa delle 8.45 (V71518), il Palermo-Beauvais Tillé delle 6.20 (FR4932), il Palermo-Brindisi delle 6.20 (FR8972), il Palermo-Roma Fiumicino delle 6.40, il Palermo-Cuneo delle 7.15 (FR1044), e il Palermo-Verona delle 6.35 (FR4914).

L’intervento dei vigili del fuoco: ocsa sta succedendo in Sicilia

La protezione civile ha confermato che tra la giornata di ieri e la notte sono stati moltissimi gli interventi in tutta la regione, ma soprattutto nella zona di Palermo. I vigili del fuoco si stanno impegnando da ore per spegnere le fiamme non solo vicino all’aeroporto, ma anche nei pressi dell’ospedale Cervello. Le fiamme hanno lambito anche l’autostrada Palermo-Mazara Del Vallo e gli svincoli di Villagrazia Carini e Cinisi sono stati chiusi al traffico.