Terribile tragedia a largo di Lampedusa, l’ennesima che coinvolge un barchino di migranti. Nella giornata di giovedì, infatti, un’imbarcazione partita dalla Tunisia e con a bordo 45 persone è naufragata vicino alla Sicilia: ci sono 41 morti.

Migranti, naufragio a largo di Lampedusa: 41 morti

A raccontare la terribile storia sono stati gli unici quattro sopravvissuti alla tragedia. I naufraghi sono stati portati in salvo nella giornata di ieri, a distanza di molto tempo dal naufragio e a diversi chilometri da dove sarebbe avvenuto. I quattro, tutti originari di Costa d’Avorio e Guinea Konakry, hanno spiegato di essere partiti insieme ad altre 41 persone da Sfax, in Tunisia, fino al momento del naufragio del barchino che li ospitava. “Quindici persone avevano il salvagente, ma non è bastato per salvarli” – spiegano. Le autorità, intanto, cercano i corpi, ma per il momento non sono riusciti a trovarli.

Chi sono i morti: c’erano anche alcuni bambini

I quattro naufraghi sono stati portati in salvo dalla nave, battente bandiera maltese, bulk carrier “Rimona” e ora stanno bene. Hanno spiegato alle autorità italiane che delle 41 persone che erano con loro al momento della partenza, 3 erano bambini. Il naufragio, secondo questa testimonianza, sarebbe avvenuto intorno alle 10 della mattina di giovedì.