Migranti e cambiamento climatico dilagano come uno tsunami. Ormai ci si imbarca come si può in quelli che sembrano viaggi della speranza. Una avventura al limite dell’incredibile possono raccontarla quattro uomini nigeriani, sopravvissuti a intemperie e tempeste nella traversata dell’Atlantico, aggrappati per 14 giorni al timone di una nave mercantile diretta in Brasile.

Quattro migranti hanno attraversato l’Atlantico nascosti sul timone di una nave

Si sono salvati dopo 14 giorni in balia delle onde e dell’oceano Atlantico. Quattro nigeriani hanno attraversato tempeste nascosti al timone di una nave mercantile salpata dalla Nigeria e sbarcata in Brasile. Un viaggio verso un’ignota “terra promessa”, il Brasile.

Quattordici giorni legati a una corda, senza scorte di cibo e acqua

I quattro migranti nigeriani sono stati trovati rannicchiati in un piccolo spazio, nel timone della nave mercantile Ken Wave (battente bandiera liberiana) partita dalle coste della Nigeria, a Lagos. Sono sopravvissuti alle onde, senza sufficienti scorte di acqua e cibo, legati a una corda.

Quando la nave ha attraccato al porto brasiliano di Vitória, gli agenti della polizia federale brasiliana li hanno scovati in fin di vita. Una traversata lunga oltre 5mila chilometri, al buio, cominciata il 27 giugno scorso e terminata dopo due interminabili settimane.

Hanno sofferto in silenzio, senza fare rumore, per non rischiare di essere scoperti e di fare chissà quale fine. Quando negli ultimi giorni non c’era più acqua, i quattro sopravvissuti hanno cominciato a bere acqua dal mare.