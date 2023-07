Cambiamenti climatici: tra leggenda e realtà. Lasciando da parte racconti fantasiosi che ipotizzano scenari surreali legati alle modificazioni del clima, i cambiamenti climatici sono reali oltre che sempre più evidenti e documentati. I parametri presi in considerazione per monitorarli – dalla frequenza dei fenomeni atmosferici all’incidenza di eventi estremi (alluvioni, ondate di calore, siccità, trombe d’aria) – permettono di delineare un quadro della situazione presente e futura. Vediamolo di seguito.

Cambiamento climatico, cos’è?

La modificazione del clima più evidente è il continuo e oramai pluridecennale riscaldamento globale (innalzamento della temperatura media terrestre) che, per via dell’attività umana, si sta verificando a una velocità di gran lunga superiore alle normali variazioni climatiche determinate dalle forze naturali. Bisogna poi fare differenza tra variazioni climatiche e cambiamenti climatici: se le prime caratterizzano da sempre la storia del nostro Pianeta e dipendono da cause naturali, i secondi abbracciano tutti quei fenomeni che derivano dalle attività umane (tra gli altri, l’aumento dei gas a effetto serra rilasciati nell’atmosfera come conseguenza dell’utilizzo di petrolio o gas metano per la produzione di energia, calore e carburante per i mezzi di locomozione).

Cambiamento climatico, l’impatto su uomo e ambiente

I cambiamenti climatici impattano sulla vita e sulla salute dell’uomo in molteplici forme e con conseguenze che possono manifestarsi a breve e a lungo termine. Qualche esempio: morti per eventi meteorologici estremi, problemi respiratori e cardiovascolari dovuti all’inquinamento atmosferico, diffusione di malattie come la malaria, improduttività dei raccolti agricoli, carestie, indisponibilità di acqua potabile, scioglimento dei ghiacciai, innalzamento del livello dei mari e desertificazione di vaste aree terrestri.

Cambiamento climatico, come contrastarlo?

Di seguito, quattro suggerimenti per ridurre le emissioni di gas serra: mangiare in modo sano e sostenibile, scegliendo una dieta varia e bilanciata basata sul consumo di alimenti di origine vegetale, stagionali e a basso impatto ambientale; risparmiare energia, riducendo i consumi per illuminazione, condizionamento e riscaldamento; utilizzare mezzi di trasporto sostenibili come auto ecologiche, mezzi pubblici, biciclette e car sharing, preferendo quando possibile il treno all’aereo; ridurre i rifiuti, diminuendo gli imballaggi riutilizzandoli e riciclando i materiali utilizzati.