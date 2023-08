Un 36enne, nativo di Isola Del Gran Sasso ma residente a Giulianova, nella provincia di Teramo, ha perso la vita in un tragico incidente stradale verificatosi intorno alle 20:00 di sabato 20 agosto a Giulianova, lungo la statale adriatica. La vittima, che risponde al nome di Sandy Di Varano, stava guidando uno scooter quando sarebbe avvenuto uno scontro fatale con un’automobile all’incrocio tra via Galileo Galilei e via D’Annunzio, entrambe parte della strada statale 16.

Le dinamiche del sinistro

Da Rete8 si legge che, al momento dell’incidente, Sandy si trovava alla guida di una motocicletta Yamaha quando, per ragioni ancora oggetto di indagine, sarebbe entrato in collisione con un’automobile. L’impatto, estremamente violento, non gli ha concesso la minima possibilità di sopravvivenza. Durante la collisione, il motociclista, che aveva correttamente indossato il casco, è scivolato sull’asfalto e purtroppo ogni tentativo di salvarlo è risultato vano. I soccorsi da parte del personale medico del servizio di emergenza 118 sono stati istantanei, con gli operatori che hanno lavorato instancabilmente per cercare di rianimare l’uomo.

Giulianova, 36enne morto durante incidente: partecipò a “Le Iene”

Come informa Lapresse Sandy Di Varano aveva partecipato nel 2018 a una puntata del programma televisivo “Le Iene”. La trasmissione lo aveva individuato su richiesta della sua madre biologica: i due si erano ritrovati dopo 29 anni di lontananza.