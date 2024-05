Nella puntata de l’Eredità, andata in onda mercoledì 8 maggio, è stato chiesto a due concorrenti quale fosse il programma recentemente condotto dall’ex ministra, Nunzia De Girolamo, non poche difficoltà per individuare la risposta esatta.

La domanda di Marco Liorni alle concorrenti de L’Eredità

Marco Liorni, il conduttore del quiz, ha posto la domanda durante il gioco dei 100 secondi. La prima concorrente, la campionessa in carica Valeria, ha risposto in modo sicuro con “Bella Ma“, scelta però sbagliata. A seguire, anche la concorrente dopo, Letizia non è stata in grado di dare la risposta corretta, con “La vita in diretta“.

Marco Liorni ha fermato il gioco sottolineando che Nunzia De Girolamo ha sì condotto “La vita in diretta“, ma durante la scorsa estate, il nome del programma a cui si faceva riferimento era “Ciao Maschio”, andato in onda, in seconda serata alcune settimane fa, su Rai Uno.

I concorrenti e le difficoltà sulle trasmissioni in onda in Rai

Non è la prima volta a L’Eredità che avviene uno sbaglio del genere: caso analogo qualche tempo fa quando i concorrenti che si sono sfidati ai 100 secondi hanno attribuito a Pierluigi Diaco la conduzione de L’Arena e di Detto Fatto.

Gaffe simile a febbraio, quando un concorrente non ha saputo indicare La vita in diretta come il programma condotto da Alberto Matano.