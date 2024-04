Il campione Francesco Bombini, proveniente dalla Puglia, dopo aver difeso il suo titolo per ben cinque puntate, de L’Eredità, e arrivando tre volte alla ghigliottina, nell’ultima ha indovinato la risposta corretta, portando a casa la cifra in palio.

«Sei arrivato qui, nel nostro gioco, non uscendo subito come temevi. Hai giocato fortissimo, sei andato molto bene ai 100 secondi e stasera per la terza volta hai giocato alla ghigliottina».