Durante l’ultima puntata de L’Eredità, il gioco dei 100 secondi è stato un disastro. Alla campionessa Chiara non è andata bene, ma anche il concorrente Marco ha fatto una pessima figura. Sui social, la sua gaffe è diventata virale.

L’Eredità, caos ai 100 secondi: Marco umiliato da tutti

L’ultima puntata del L’Eredità è stata, come sempre, super seguita. Il gioco dei 100 secondi ha visto la campionessa Chiara fare una brutta figura, ma anche il concorrente Marco non se l’è cavata bene. La performance della campionessa non è stata esaltante ed è riuscita a portare a casa solo 10.625 euro. Le parole-indizio sono “Cultura”, “Ordine, “Non sono”, “Nobiltà” e “Zero”, mentre la parola-chiave è “Grado”.

L’Eredità: la performance di Marco ai 100 secondi

La performance di Chiara a L’Eredità ha fatto infuriare i telespettatori: “È inutile che conosce le risposte precedenti, se poi un ‘avvocato’ non sa la frase semplicissima finale!“, oppure “Ma è dura lei o non capisce?“, o ancora “Non sono più in grado di trovare la soluzione della #ghigliottina. Ma sono cambiati gli autori o sono cambiato io?“. Anche Marco, però, non è stato da meno, visto che ha regalato una serie di gaffe imbarazzanti. Sui social fioccano commenti che suonano così: “Meno male che ci va Chiara alla ghigliottina… Quell’altro nn ne sapeva nemmeno una“, oppure “…e meno male che non ci va Marco alla Ghigliottina!“.

L’Eredità: la gaffe di Marco sul Nilo

“Dove sfocia il Nilo?“, ha chiesto Liorni a Marco durante l’ultima puntata de L’Eredità. Il concorrente, con il volto perso, ha risposto: “Nel Mar Nero“. I telespettatori, scioccati, hanno esclamato a gran voce “Mediterraneo“. I commenti social, come al solito, sono esilaranti: “O mare nero, mare nero, mare ne’, tu eri chiaro e trasparente come me“, oppure “Spero tantissimo la parola di stasera per Chiara sia Alba“.