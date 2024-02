"L'Eredità": in rivolta i fan per la parola della ghigliottina del 14 febbraio

In rivolta su X i fan appassionati de "L'Eredità", dopo la puntata andata in onda la sera del 14 febbraio

Come ogni sera anche nella serata di ieri, 14 febbraio, i fan più appassionati del quiz “L’Eredità“, hanno commentato la puntata in tempo reale su X, ma qualcosa ha fatto infuriare i telespettatori.

Il tweet contro il quiz “L’Eredità”

Un nuovo campione nella serata di ieri a “L’Eredità“, Vincenzo ha conquistato il titolo. Nonostante abbia giocato una bella partita, riuscendo ad arrivare alla fase finale, non è riuscito ad indovinare la parola.

In rivolta i fan del quiz su X:

«E noi con il nostro canone paghiamo questi autori del piffero! Braccia rubate all’agricoltura! Buuuu! Buuuu! A casa!».

In rivolta i fan dopo la puntata de L’Eredità di ieri sera?

Secondo molti appassionati la ghigliottina di mercoledì 14 febbraio era praticamente impossibile. Il finalista, giunto con 160mila euro al gioco finale riesce a mantenere un montepremi di 80mila euro dopo le cinque parole-indizio: “Carciofi”, “Sapere”, “Naso”, “Diritto” e “Vite”.

Tuttavia, la parola per la combinazione “Tappo“, per i fan era del tutto forzata e inappropriata, per tale ragione si sono scatenati sul social.

La reazione dei fan dopo la parola finale dell’Eredità