Il campione dell’Eredità lascia il gioco

Daniele Alesini, oncologo, dopo due vittorie all’Eredità lascia il gioco e torna in reparto.

Ieri sera, 27 gennaio, il dottore Daniele Alesini ha deciso di annunciare il suo ritiro dal gioco e di rinunciare al diritto di tornare nella puntata successiva dell’Eredità, gioco condotto da Marco Liorni.

Un annuncio a sorpresa, quello di Daniele Aresini, campione in carica all’Eredità.

Dopo 23 puntate e due vittorie, con un montepremi pari a 285 mila euro in gettoni d’oro, il medico di Foligno ha annunciato il suo ritiro dal gioco, durante l’ultima puntata trasmessa del game show l’Eredità:

«Devo dirvi che come tutti i bei viaggi a un certo punto hanno una fine… Per me oggi è arrivato il momento di tornare al lavoro. Ho chiesto tanto ai miei colleghi che sono stati supportivi fino ad oggi ma devo andare dove c’è bisogno di me. Vi saluto. Stasera non sarò alla Ghigliottina però io voglio scrivere una parola che è “Grazie”».