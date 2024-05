**Europee: Meloni alla Camera per foto elettorale con candidati**

**Europee: Meloni alla Camera per foto elettorale con candidati**

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Blitz di Giorgia Meloni a Montecitorio questo pomeriggio per la foto elettorale con ciascuno dei candidati di Fratelli d’Italia alle prossime amministrative e alle europee. “La premier ha voluto fare la foto con ognuno di noi, in una sala del gruppo di FdI all...