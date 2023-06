Una rapina a mano armata si è verificata in un supermercato a Torre del Greco, in via Nazionale 900, in provincia di Napoli. I rapinatori hanno puntato le armi contro i cassieri.

Torre del Greco, rapina a mano armata in un supermercato

Armi in pugno, caschi integrali, e minacce ai cassieri di un supermercato di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Sono intervenuti sul posto i carabinieri della sezione Radiomobile della locale compagnia. Hanno ascoltato i cassieri a cui erano state puntate contro le armi e visionato le immagini delle videocamere di sicurezza e hanno appurato che due persone armate di pistole e con caschi integrali avevano effettuato una rapina sotto gli occhi terrorizzati dei clienti, per poi fuggire a bordo di un mezzo parcheggiato all’esterno.

Torre del Greco, rapina a mano armata: non ci sono feriti

Fortunatamente non sono stati esplosi colpi dalle armi e non vi sono stati feriti. Sono stati, però, momenti di grande paura per i clienti e i cassieri che si sono visti puntare contro le armi. Il bottino per il momento resta ancora da quantificare. Intanto, le indagini sono in corso, anche con l’aiuto delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, per provare a risalire agli autori della rapina a mano armata.