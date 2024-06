Si sarebbe trattato di un delitto in ambito famigliare. Sono queste le prime indiscrezioni che traspaiono da Vico del Gargano (Foggia), luogo nel quale nel corso della giornata di ieri è avvenuto un efferato omicidio.

Foggia, omicidio fra le mura di casa: morto 39enne

Secondo quanto si apprende, la tragedia sarebbe scaturita da una violenta lite tra un uomo di 39 anni e suo suocero di 60. Al termine del battibecco, avvenuto fra le mura della casa di proprietà del più giovane dei due, il 60enne avrebbe estratto un fucile e avrebbe sparato in direzione del giovane Per il 39enne non c’è stato nulla da fare: è morto pochi attimi dopo essere stato raggiunto dai colpi d’arma da fuoco.

Foggia, il sindaco di Vico del Gargano commenta l’omicidio

“Conosco entrambe le famiglie” – ha affermato ieri sera il sindaco di Vico del Gargano, Raffaele Scicio – “Sono persone rispettabili, integrate nella nostra comunità. Non c’era mai stato alcun problema. Conosco anche il suocero, in pensione da un paio di anni e prima dipendente dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali. Non so davvero cosa possa essere accaduto“.