Napoli, litigano per la posizione dei lettini in spiaggia: rissa tra donne al lido a Varcaturo

Napoli, litigano per la posizione dei lettini in spiaggia: rissa tra donne

In un lido di Varcaturo, fascia costiera del Giuglianese, in provincia di Napoli, si è scatenata una rissa tra donne per la posizione dei lettini in spiaggia. A denunciare quanto accaduto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, insieme al portavoce regionale di Europa Verde, Rosario Visone.

Secondo quanto raccontato da una testimone, che ha inviato anche il video, due donne avrebbero preteso dai bagnini del lido che i loro lettini venissero posizionati in riva al mare, senza tenere conto di chi era arrivato prima e aveva preso il posto migliore. Quando il personale si è rifiutato, le due donne hanno scatenato una rissa, prendendosela con altre bagnanti e con lo stesso personale.

Rissa in spiaggia a Napoli: “Violenza cieca e immotivata da cui nessuno è immune”

“Siamo davanti a un vortice di violenza cieca e immotivata da cui nessuno è immune. Una rissa tra donne in pieno giorno, davanti a famiglie e bambini. Per cosa? Un lettino in riva al mare. Abbiamo superato ogni immaginazione” hanno dichiarato Borrelli e Visone, aggiungendo che coloro che non sono in grado di stare in mezzo alla gente e mettono a rischio la sicurezza di tutti dovrebbero essere rieducati e non girare a piede libero.

“Servono pene certe e nessuna attenuante perché chi pensa di poter fare ciò che vuole, seminando il panico su una spiaggia, non può restare impunito. Chiediamo che queste donne vengano individuate e assicurate al più presto alla giustizia” hanno aggiunto.